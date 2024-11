361magazine.com - Del Piero si candida alla Presidenza FIGC? Il calciatore rompe il silenzio

Leggi su 361magazine.com

Da settimane si rincorrono i rumorAlessandro Delsi candideràprossimadella? Da settimane si rincorrono i rumor e ora l’exha rotto il.A Sky Sport ha risposto in maniera chiara.“È molto semplice – ha detto il campione del mondo 2006 – io non mi sono alzato la mattina e ho deciso “mi candido” anche perché perrsibisogna essere portati da qualcuno. Nessuna delle componenti dellami ha chiesto oggi di ricoprire questo ruolo. Se non ti invitano non è che puoi presentarti da solo”.Poi dice: “Io qui sto benissimo, poi sono anche una persona molto aperta e disponibile, a me piace ascoltare, parlare, informarmi e da uomo di calcio mi informo su tutto e seguo tutto. È ovvio che una situazione del genere eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito di squadra diverso, lo dico perché io sono stato anche accostato a situazioni di una frangia rispetto ad un’altra.