Ilgiorno.it - Crepe nei muri del caseggiato. Il Comune: riparatele presto

neidelpopolare, all’indomani dell’allarme in via Di Rauso il sindaco Fabio Bergamaschi, che era subito arrivato sul posto, ha tenuto a rassicurare i cittadini della stabilità della zona, ma ha chiesto ad Aler di operare immediatamente per riparare i danni. Ieri anche l’assessore regionale Paolo Franco, avvisato della situazione dei condomini nel quartiere di Santa Maria, con l’intervento dei vigili del fuoco la sera di lunedì pere scostamento dei pavimenti, si è voluto rendere conto della situazione. Nel pomeriggio di ieri è stato a Cremona nella sede dell’Aler e poi è andato a Crema in via Di Rauso, dove c’era ad attenderlo la consigliera comunale Ilaria Chiodo, che peraltro abita in uno dei caseggiati sotto osservazione, con un folto numero di inquilini degli stabili sotto osservazione.