Come Kulusevski è diventato uno dei migliori giocatori della Premier League

Al 12’ lo stadio del Manchester City inizia a fischiare timoroso. La difesa del Tottenham gestisce il pallone, sono ormai una trentina di secondi che si susseguono ininterrotti passaggi corti. La squadra di Guardiola è sullo 0-0 ma viene da un periodo nero e il Tottenham è sceso in campo aggressivo e senza alcun timore reverenziale. L’azione che sblocca la partita prende il via da un'intuizione di Dragusin che, mentre l'azione si sviluppa a sinistra, ha vistoaprirsi a destra, dove ha spazio per ricevere. Il lancio del centrale romeno non è però sui piedi dello svedese, ma in profondità, dove dovrà battere la concorrenza di Gvardiol. Il croato è un difensore centrale di formazione, è alto e con le spalle larghe, uno abituato ai duelli individuali fisici. Corre più veloce e mette allora il corpo tra lui e il pallone per proteggere l’uscita in fallo laterale.