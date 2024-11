Cultweb.it - Chi era Liz Hatton, la giovanissima fotografa che con la sua storia ispirò Kate Middleton

Leggi su Cultweb.it

Liz, giovanedi Harrogate, è morta a soli 17 anni a causa di un tumore aggressivo. Grazie al suo talento e alla sua forza d’animo fu un’ispirazione per la Principessa del Galles,, a sua volta in cura per un cancro. Liz, infatti, aveva deciso di stilare una lista di desideri che l’ha portata a scattare foto di grandi celebrità, compresi i membri della famiglia reale inglese.Solo poco tempo faricevette la diagnosi di tumore desmoplastico a cellule rotonde, un cancro aggressivo dei tessuti molli, da subito apparso letale. Nonostante ciò, ha trasformato la sua passione per la fotografia in uno strumento per vivere al massimo i suoi ultimi mesi.Liz aveva iniziato a scattare foto fin da, risparmiando per acquistare la sua prima macchina fotografica.