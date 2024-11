Gaeta.it - Cerimonia di cambio comando delle Frecce Tricolori: Massimiliano Salvatore lascia, Franco Paolo Marocco subentra

L'evento di oggi all'aeroporto militare di Rivolto, in provincia di Udine, ha segnato un importante passaggio di testimone per il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, conosciuto dalle folle come le. Il tenente colonnelloha salutato il proprio incarico, trasferendo ilal suo omologo, attuale Pony 6 della Pattuglia. Questo momento non è solo una routine di cambiamento direttivo, ma un avvenimento ricco di simbolismo e tradizione, che riflette l'orgoglio e la dedizione della formazione acrobatica italiana.Un evento straordinario in voloLadi oggi ha avuto un elemento distintivo rispetto ai consueti passaggi di: si è svolta durante un'esibizione aerea. Mentre i pilotieseguivano le manovre spettacolari che caratterizzano il loro show, l'atmosfera si è riempita di emozione e adrenalina.