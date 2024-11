Ilrestodelcarlino.it - Camilloni e un Atletico Ascoli senza limiti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ partita da ieri la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida trae Vigor Senigallia in programma domenica alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’. La compagine del Patron Graziano Giordani rinfrancata dalla bella vittoria a Chieti, ora spera di tornare al successo anche tra le mura amiche. Quella di Chieti è stata una giornata speciale soprattutto per il difensore Manuel, che domenica ha realizzato la sua prima rete in Serie D: "È stata una grande vittoria contro una grande squadra in un bellissimo stadio. I tre punti sono arrivati con una grossa prestazione e nonostante lo svantaggio iniziale dopo pochi minuti ci siamo rialzati subito continuando a giocare e andando a prenderci la vittoria che ci meritavamo. Noi pensiamo una domenica alla volta e per questo ogni partita ha lo stesso peso perché sappiamo di voler raggiungere il prima possibile la salvezza e siamo contenti del lavoro che stiamo facendo fin qui".