Thesocialpost.it - Botricello, migliorano le condizioni della bimba caduta da una finestra: la madre si è suicidata

Leggi su Thesocialpost.it

Si è concluso con successo il primo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta la bambina di 7 anni,ieri dallaal secondo pianocasa-famiglia di, in provincia di Catanzaro, dove viveva con la. La donna, di 30 anni, si è poi tolta la vita gettandosi dal quinto piano dell’ospedale Pugliese Ciaccio, dove la figlia era stata portata in gravi.Leggi anche: Crisi governo, la furia di Meloni contro Tajani: “Perdo la faccia”Da quanto emerso, la, una volta giunta in ospedale, non è riuscita a sopportare il dolore, credendo che la propria figlia fosse in pericolo di vita. Pertanto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aperto unastruttura ospedaliera di Catanzaro e si sarebbe lanciata nel vuoto, morendo sul colpo. Gli investigatoriSquadra Mobile di Catanzaro sono stati chiamati a far luce su questo tragico suicidio.