Thesocialpost.it - Bologna, drammatico incidente: ciclista investito e ucciso dal camion dei rifiuti

Un nuovo dramma colpisce. Questa mattina, intorno alle 11.30, un'mortale si è verificato in via Foscherara, all'incrocio con via Toscana. Undi 48 anni, la cui identità non è ancora stata divulgata, è statoda undella raccoltadi Hera.L'uomo è stato sbalzato dalla sua bicicletta e trascinato per diversi metri dal veicolo che lo ha colpito. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'sono giunte quattro pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto."Il gruppo Hera esprime le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima.