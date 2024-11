Ilfattoquotidiano.it - Boccia: “Il governo Meloni non c’è più, usa i muscoli senza politica e va avanti secondo uno scellerato patto di potere tra FdI, Lega e Fi”

“Ilnon c’è più. La maggioranza di destra alvanon per lama per i numeri. I numeri quando vengono utilizzatisono, perciò non c’è più sui temi che riguardano il Paese. L’esempio sotto gli occhi di tutti è avvenuto ieri: la scellerata idea delladi prendere 410 milioni che non ci sono, a sentire Giorgetti e la presidente del Consiglio Giorgia, e di metterli su unodi“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal capogruppo Pd al Senato, Francesco, a proposito della spaccatura della maggioranza sul taglio del canone Rai: in commissione Bilancio, ieri, i due parlamentari di Forza Italia, Dario Damiani e Claudio Lotito, hanno votato insieme alle opposizioni contro l’emendamento dellache chiedeva di prorogare, anche nel 2025, la riduzione del canone Rai, da 90 a 70 euro.