Barry Keoghan potrebbe interpretare Ringo Starr nel prossimo biopic sui Beatles di Sam Mendes

Il mondo del cinema è in fermento per l'annuncio di un ambizioso progetto cinematografico dedicato ai. Sam, noto regista britannico, sta lavorando a una serie diincentrati sui membri della band più influente della storia della musica. Le ultime indiscrezioni indicano che, l'attore irlandese recentemente candidato agli Oscar,il batterista. Questorappresentare un'importante svolta per la carriera di, già in rapida ascesa.commenta la scelta diDurante un'intervista con Entertainment Tonight,ha espresso il suo entusiasmo riguardo a questa possibilità. "È magnifico," ha dichiarato, sottolineando l'ammirazione per l'attore scelto. Tuttavia, l'ex batterista deiha anche scherzato riguardo alle esigenze del ruolo, augurandosi chenon debba prendere troppe lezioni per suonare la batteria.