Liberoquotidiano.it - "Avrei dovuto proteggere una donna e non l'ho fatto": la confessione di Giambruno in tv

Leggi su Liberoquotidiano.it

"C'è unache, una famiglia che, e non l'ho". Così Andrea Giambrua in una intervista a Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete4 ha commentato la vicenda del fuorionda trasmesso da Striscia la notizia e le conseguenze che ha comportato, in particolare la fine del suo rapporto con Giorgia Meloni. "Sono stato leggero e ne sto pagando quotidianamente le spese", ha dettoaggiungendo che rivedendo il fuorionda si è "vergognato" di se stesso. "Perchè io non sono così", ha precisato in quella che è la prima intervista televisiva da quando, nell'ottobre 2023, fu diffuso il fuorionda.