Atletica i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross | Battocletti e Crippa sognano in grande

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per glidi, che andranno in scena domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La squadra azzurra sarà composta da 21 donne e 19 uomini, il Bel Paese sarà presente in tutte le gare del programma: le due prove seniores, i due eventi under 23, le due campestri under 20 e la staffetta mista.Nadiasarà la punta di diamante della nostra Nazionale: l’argento olimpico dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa di 5000 e 10000, andrà a caccia del risultato di lusso sui pratoni anatolici. La fuoriclasse trentina, reduce dal terzo posto alla Cinque Mulini e dalla vittoria ad Alcobendas, ha tutte le carte in regola per puntare al titolo dopo l’argento conquistato dodici mesi fa a Bruxelles e dopo quattro ori consecutivi nelle gare giovanili.