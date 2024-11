Gaeta.it - Arrestato ventiseienne di Ancona, condannato a sei anni per incendio e violenza sessuale

Facebook WhatsAppTwitter Un giovane di ventisei, pregiudicato, è stato recentementeaddai poliziotti della Squadra Mobile. La sua condanna, che ammonta a sei, due mesi e venti giorni, è frutto di due sentenze irrevocabili: una relativa a unavvenuto nel 2017 e l’altra per unaai ddi una ragazza minorenne, avvenuta nel 2016. L’arresto è avvenuto in un appartamento nel centro della città, dove il giovane si trovava al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. Successivamente, è stato trasferito nel carcere di Montacuto per iniziare a scontare la sua pena, secondo un provvedimento di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura di.Le condanne e i reati collegatiLe vicende che hanno portato a quest’ultima condanna affondano le radici in atti di vandalismo che il giovane, allora appena maggiorenne, ha commesso nel 2016.