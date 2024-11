All’asta la lettera di Lennon a Clapton per formare una superband | Non sarà una tortura come con i Beatles

Leggi su Open.online

Unache comprendesse anche la Plastic Ono Band di Yoko Ono: Klaus Voorman, Jim Keltner, Nicky Hopkins e Phil Spector. Di questo parla lascritta da Johnper Ericil 29 settembre 1971., che in quel periodo aveva fatto un passo indietro rispetto alle proprie uscite pubbliche, una scelta dovuta anche ad una drammatica dipendenza dall’eroina, rifiutò quella proposta, nonostante le lusinghe di quello che oggi a ben ragione consideriamo uno dei più importanti songwriter della storia della musica: «Devi sapere che Yoko e io abbiamo un’ottima opinione di te e della tua musica e l’abbiamo sempre avuta». E non mentiva, infatti Ericè l’unico musicista esterno ai Fab Four ad aver suonato su un album della band, è suo l’assolo di quella perla di While My Guitar Gently Weeps, tant’è che quando George Harrison era indeciso se lasciare iper un breve periodo il primo telefono a squillare fu proprio quello di