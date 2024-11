Iltempo.it - "Work on work”: nel 2024 crescono occupazione femminile e welfare aziendale

Il mercato del lavoro in Italia nelmostra segni di evoluzione, ma resta ancora vulnerabile in alcuni ambiti. In particolarel'e il, mentre restano le difficoltà dei giovani nell'accesso alle professioni anche a causa di un sistema educativo che fatica ad allinearsi alle richieste delle imprese. Il Fondo Nuovo Competenze rappresenta la priorità per affrontare le sfide future. È la fotografia che emerge da ‘on', la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, in corso a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi si sono ritrovate per dare vita a incontri,shop e appuntamenti formativi. Oltre 100 le aziende presenti, con 6 aree tematiche e più di 5.000 studenti universitari partecipanti.