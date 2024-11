Iodonna.it - Un'istantanea "scattata" nel 1889 dalla penna della scrittrice partenopea, posta al centro del presepe

Il “dei fondaci” in mostra a Napoli ci propone una” neldi Matilde Serao, la donna aldel. Come spiega all’ANSA Vincenzo Nicolella, responsabile dell’Associazione Presepistica Napoletana promotricemostra “La Poesia delnapoletano” (visitabile gratuitamente nella chiesa di Santa Marta in Via San Sebastiano 42) «Matilde Serao è una delle più interessanti figureintellighenzia napoletana. Su questo speciale allestimento è riprodotta con altri “nuovi pastori” intellettuali e artisti protagonisti di quell’epoca». Leggi anche › “Luci sulla città. Un’inchiesta per Matilde Serao” di Massimiliano Virgilio «Questa opera – spiega Nicolella – sottolinea la trasformazione stilistica e concettuale delnapoletano da quello settecentesco cosiddetto cortese, a quello per così dire “moderno”».