Lapresse.it - Unicredit-Bpm, Patuelli (Abi): “Golden Power? Non partecipo a dibattiti scomposti”

Leggi su Lapresse.it

Il Presidente dell’Abi, Antonio, a margine della sessione plenaria del ‘Salone dei pagamenti 2024’ in programma a Milano, risponde a una domanda della stampa sulla vicenda dell’Ops disu Banco Bpm. “? Se non è chiara, perché la dovrei chiarire io che non sono parte. Nelle operazioni di mercato valgono due fattori: i fattori strettamente di mercato, che sono quelli economici, e le regole con la vigilanza delle autorità. Noi non siamo parte, non competiamo in questa vicenda, non siamo vigilanti. Conosciamo le regole e, conoscendole, non partecipiamo ache sarebberoe fuori luogo”, ha dichiarato