Un suv rubato in Italia potrebbe finanziare droga, armi e terrorismo in Sudamerica: l'inchiesta dell'Interpol sul "nuovo" crimine organizzato

In Europa stanno aumentando esponenzialmente i furti d’auto: i veicoli vengono a volte rintracciati dall’altra parte del globo. Un fenomeno all’attenzione.Un’auto rubata non è solo un’auto rubata. Dall’può raggiungere via container ilo l’Australia. Può essere smontata, ma anche restare intatta. E può addirittura finire al centro di intricate dinamiche criminali. Un suvinessere usato come moneta di scambio per traffici dio esseri umani oaddirittura il.Un suvininsul “(INTERPOL FOTO) – Notizie.comÈ un’indagine complessa ed articolata quella su cui sta lavorando l’Interpol, secondo cui i furti d’auto rappresentano un’industria globale multimiliardaria che alimenta la criminalità organizzata.