Secoloditalia.it - Un disertore russo confessa: “Putin era pronto a lanciare missili nucleari già dal primo giorno di guerra”

Nascosto in un luogo imprecisato al di fuori della Russia, Anton — nome di copertura scelto per proteggerne l’identità — rompe il silenzio sulle armidel Cremlino. Ex ufficiale di una base nucleare russa, la sua storia, raccolta dalla Bbc, rivela dettagli agghiaccianti. Per cominciare, «ilin cui è iniziata la, le armi erano pronte a essere utilizzate».Ildell’allerta nucleareEra il febbraio 2022, quando la Russia lanciò l’invasione dell’Ucraina su larga scala. «Prima di allora, si trattava solo di esercitazioni», ricorda Anton. Ma il 24 febbraio, l’arsenale nucleareera già pienamente operativo eall’uso. «Eravamo pronti averso il mare e l’aria e, in teoria, a effettuare un attacco nucleare», dichiara il.La sua unità, incaricata della sorveglianza di una base nucleare altamente riservata, si trovò improvvisamente «rinchiusa» all’interno del complesso, isolata dal mondo esterno.