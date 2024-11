Ilrestodelcarlino.it - Turismo ricco, no al caos: Pesaro e le Marche guidano la nuova tendenza

, 27 novembre 2024 – Le città d’arte? Come infilarsi dentro la metropolitana di Shanghai. “Adesso ildi qualità, quellovuole invece scoprire l’Italia vera, quella genuina. Il mangiare della tradizione e le botteghe degli artigiani”, dice Micaela Giacobbe di “Journeys”, una agenzia che lavora nell’ambito deldanaroso di tutto il mondo e quindi solo hotel a 4 e 5 stelle. Ed aggiunge: “Sa quali sono le mete preferite degli americani, ma non solo? Al primo posto hanno messo l’Umbria e quindi le. Per questa ragione siamo qui ae poi andremo anche ad Urbino”. All’ultimo piano del Charlie salone pieno con una cinquantina di operatori da tutto il mondo che si confrontavano con gli operatori locali al fine di incrociare domanda e offerta. Una operazione che ha visto come motore Nardo Filippetti, il titolare del gruppo Linbergh, che oltre al Charlie ha anche l’Excelsior e il Nautilus.