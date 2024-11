Davidemaggio.it - Stucky: anticipazioni sesta e ultima puntata di mercoledì 4 dicembre 2024

Sei puntate per altrettante serate porteranno sul piccolo schermo, personaggio nato dalla penna di Fulvio Ervas. E sei saranno le indagini che l’ispettore porterà avanti a Treviso, muovendosi tra delitti e segreti riuscendo ogni volta a carpirli con il suo intuito sensibilissimo. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.diMorte di una chirurgaS1 E6 A cuore aperto: Camilla Masiero, brillante chirurga, viene trovata priva di vita nel proprio appartamento, soffocata dal gas. Si pensa a un suicidio manon è convinto e inizia a indagare sulla vita della giovane donna, sui suoi colleghi in ospedale, sul motivo che l’ha spinta quella sera a interrompere bruscamente il turno in sala operatoria.