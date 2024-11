Infobetting.com - Steaua-Olympiakos (Europa League, 28-11-2024 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi su Infobetting.com

Le squadre più titolate dei rispettivi campionati di appartenenza si affrontano per il quinto turno di, con lodi Charalambous che affronta in casa l’di Mendilibar. I ros albastrii sono in grane ascesa, e inhanno interrotto la loro striscia di vittorie consecutive sul campo dei Rangers. Anche il KO del recupero contro il Botosani è stato un brusco stop .InfoBetting: Scommesse Sportive e