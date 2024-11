Lortica.it - Serena Stefani riconfermata presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

sarà alla guida deldifino al 2029. L’imprenditrice agricola del Casentino è statacon voto unanime dall’Assemblea consortile, riunitasi questa mattina nella sede istituzionale di via Rossi ad Arezzo.Con questa elezione, lauscente dal 2019 e unica donna ai vertici dellain Toscana, ha ottenuto un consenso plebiscitario grazie al lavoro svolto e al nuovo programma in dieci punti, che punta su progetti per la gestione dei corsi d’acqua, lo sviluppo delle reti irrigue e una maggiore attenzione alla cultura ambientale e alla sicurezza idrogeologica.Riconfermato anche il viceLeonardo Belperio, imprenditore agricolo della Valdichiana, mentre per la prima volta un rappresentante del, il sindaco di Bucine Paolo Nannini, entra nell’Ufficio di Presidenza.