Scomparsa di Daniela Ruggi | tutti i punti oscuri

Era tornata a casa, dopo quell’accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo. E’ stata l’ambulanza a riportarla nella sua abitazione di Vitriola di Montefiorino quel giorno, lo scorso 18 settembre.si è chiusa la porta alle spalle ed è sparita nel nulla. Era solita non dare notizie di sé per qualche giorno; fare lunghe passeggiate oppure restare chiusa in casa ma anche raggiungere con i mezzi pubblici la città. Nessuno, quindi, si è fatto domande su quel prolungato silenzio fino a che un’assistente sociale – che seguiva la giovane – non ha interpellato il sindaco, chiedendo notizie. La procura di Modena ha aperto un fascicolo contro ignoti, con l’ipotesi di reato di sequestro di persona a seguito delladi, 31 anni. Parliamo della ragazza che lo scorso 18 settembre è stata trasportata in ospedale, a Sassuolo per una visita al termine della quale è poi rientrata a casa, accompagnata dai sanitari.