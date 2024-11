Quotidiano.net - Pupi Avati: "Racconto Benedetto Croce, curò il dolore con la cultura"

"Leggere per lenire il. Cercare un rifugio nella, nel cercare di scoprire il segreto del mondo, per proteggersi dalinsostenibile di avere perduto un figlio. Ecco che cosa ho sentito io, aggirandomi nella casa di, fra migliaia e migliaia di volumi".ha percorso in lungo e in largo la casa di, il più grande intellettuale italiano del Novecento, come dentro la Biblioteca di Babele descritta da Jorge Luis Borges nel suopiù celebre, e più vertiginoso.ne ha tratto un film, dal titolo Un Natale a casa, un film che è in parte documentario e in parte fiction. Il film è stato presentato ieri, in anteprima, al Torino Film Fest. Ieri sera,ha ricevuto il Premio speciale fondazione CRT del festival. Dice il direttore artistico del TFF, Giulio Base: "è un grande artista a tutto tondo che ha esplorato praticamente ogni tipo di arte: la musica, la letteratura, la televisione, il cinema.