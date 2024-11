.com - Promozione / Il gruppo capitanato da Stefano Galati vuol prendere la Biagio Nazzaro

Leggi su .com

A un passo l’accordo per il nuovosocietario. Gli stessi personaggi che questa estate avevano provato un contatto con il presidente della Jesina Chiariotti, sempre rifiutatoCHIARAVALLE, 27 novembre 2024 – Novità importanti in casa.Dopo l’annuncio di Gianluca Fenucci alla guida tecnica della squadra, anche in società sembrano esserci novità.Le dimissioni del presidente Luca Latini aveva aperto le porte a soluzioni anche dirigenziali e puntualmente la cosa sembra essersi verificata. Negli ultimi giorni, in diversi, si sono fatti avanti ma l’accordo sembra essere stato trovato con ilda, un dirigente sportivo romagnolo, ex giocatore nelle giovanili del Milan. Con lui anche alcuni collaboratori stretti di Senigallia e di Chiaravalle.La cosa è proprio in via di definizione e già questo pomeriggio al campo, agli allenamenti, la nuova società si dovrebbe presentare al neo mister ed alla squadra.