Più libri più liberi perché Zerocalcare rinuncia all’incontro con la curatrice Chiara Valerio

Più liberi, perché Zerocalcare rinuncia all'incontro con la curatrice Chiara Valerio

La fiera della piccola e media editoria Piùpiù, in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre, è al centro di una controversia che ha portato al ritiro dida uno degli eventi previsti. Il fumettista ha annunciato la sua decisione con un post sui social, spiegando che non parteciperàcon la. Al centro del dissenso, l’invito al filosofo Leonardo Caffo, accusato di violenze domestiche, in un’edizione simbolicamente dedicata a Giulia Cecchettin. «Mi è sembrato evidentemente inopportuno invitare a una fiera dedicata a Giulia Cecchettin un uomo accusato di violenza ai danni della sua compagna», ha scritto. Michele Rech non ha poi risparmiato critiche verso, accusandola di aver invocato «il principio del garantismo per troncare una discussione sulla violenza di genere».