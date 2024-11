Lanazione.it - Parkinson, scoperta dalla Sant'Anna una relazione tra terapia e propensione al rischio

Pisa, 27 novembre 2024 - Alcuni farmaci per ilche agiscono sulla dopamina possono aumentare, solo in pazienti predisposti, una certaal, senza compromettere le capacità cognitive. È quanto emerge da uno studio coordinato dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superioredi Pisa, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e la Scuola di Economia e Management dell’Università di Firenze. I risultati delle sperimentazioni hanno suggerito che, in una minoranza di pazienti, i farmaci possono avere una certa influenza sul modo in cui vengono prese le decisioni. “La nostra ipotesi è che i disturbi del controllo degli impulsi non siano dovuti ai farmaci di per sé, ma che questi funzionino da innesco in pazienti particolarmente predisposti.