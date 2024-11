Gaeta.it - Monopattino rubato ritrovato grazie al GPS: denunciato un presunto ricettatore a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Un recente episodio di cronaca ha messo in evidenza l’importante ruolo della tecnologia nella lotta alla criminalità. Un giovane di 28 anni, residente a, ha usato un localizzatore GPS per rintracciare il suoelettrico, contribuendo così all’arresto di un uomo di 44 anni, accusato di ricettazione. Questo caso solleva interrogativi sul fenomeno dei furti e la valorizzazione delle tecnologie di sicurezza.L’intervento del giovane e l’identificazione delLa vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio quando il giovaneno ha notato, tramite il suo dispositivo GPS, il segnale delelettricoil 14 novembre.a questa tecnologia, è riuscito a localizzarlo all’interno di un box in via Rovigno d’Istria. Preoccupato per il suo ritrovamento ma al tempo stesso speranzoso, ha immediatamente contattato i Carabinieri, che si sono precipitati sul luogo indicato.