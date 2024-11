Mistermovie.it - Mister Movie | Stefano De Martino vuole condurre Sanremo

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.De, uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, ha condiviso i suoi pensieri in una recente intervista per Vanity Fair. Tra aspirazioni professionali, riflessioni sull’amore e un’analisi profonda del concetto di bellezza, il conduttore ha aperto una finestra sulla sua vita personale e professionale.Dee il sogno diil Festival diDenon ha nascosto il desiderio di calcare il palco dell’Ariston come presentatore del Festival di, un traguardo che considera simbolico nella carriera di un conduttore:“Se ho voglia di presentare? Sì. Io ho sempre detto e lo continuo a dire chesi fa con qualche capello bianco. Qualcuno sta spuntando, ma non sono abbastanza.