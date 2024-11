Movieplayer.it - Loki 2, una scena eliminata svela il legame con alcuni incredibili personaggi dei fumetti

Nonostante sia trascorso più di un anno dalla conclusione della seconda stagione della serie Marvel, ci sono ancora segreti dare In vista dell'uscita della SteelBook in 4K UHD Blu-ray della seconda stagione di, una delle scene eliminate disponibili nell'edizione è stata pubblicata online. Nella clip, della durata di un minuto, il Dio dell'inganno elenca le molte persone che lo hanno considerato un problema nel corso degli anni. La maggior parte sono nomi familiari che abbiamo già incrociato sullo schermo, ma lo show ha anche colto l'occasione per aggiungeredeidegni di nota al Marvel Cinematic Universe. Tra questi, Amora, l'Incantatrice originale, e l'Uomo Assorbente.cita anche Donald Blake, l'alter ego "umano" del Dio del Tuono .