Quotidiano.net - "L’Europa non distrugga l’industria". Aznar-Ceccherini, dialogo sul presente

"Una cosa è promuovere la decarbonizzazione, un’altra è cercare di distruggereeuropea". Ci va giù pesante l’ex premier spagnolo (1996-2004) Josè Mariasulla transizione energetica promossa dall’Ue "uno dei colpevoli di questa situazione difficile in Europa". Nel 2030 tutte le auto dovrebbero essere elettriche, affonda, "un obiettivo non solo impossibile ma stupido". Lo dice dialogando a Firenze con trecento ragazzi delle scuole superiori, ospite di Progetto Città, l’associazione fondata da Andreanel 1995 per avvicinare i giovani all’impegno civico e sociale con lo scopo di formare una nuova classe dirigente, antesignana dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori che con il progetto del Quotidiano in Classe ha promosso l’alfabetizzazione ai media e all’economia e finanza per sollecitare il pensiero critico delle future generazioni di cittadini.