Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Christian fa il saputello? Figuraccia e brutta fine: "Nella spazzatura!"

Si accendono i riflettori nello studio de L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show di parole, paroloni e ghigliottina, un inossidabile format campione di ascolti che, sera dopo sera, raggracifre robustissime in termini di share. La puntata in questione è quella di mercoledì 27 novembre. Alla vigilia, ecco il ritorno diin veste di campione: il campionissimo infatti è riuscito a riconquistare lo scettro, detronizzando Giulia dopo un filotto di tre conferme consecutive. Alla Ghigliottina, però,non è riuscito ad azzeccare la soluzione. Ecco, il punto è cheha dimostrato di avere una grande, grandissima cultura generale. Solo che, spesso e volentieri, non fa nulla per nasconderlo. E ogni tanto quel che fa appare un pizzico fuori luogo.