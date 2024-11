Gaeta.it - La stagione finale di “9-1-1: Lone Star” approda su Disney+: tutto quello che c’è da sapere

La quinta e ultimadi "9-1-1:" arriva finalmente su, dopo un'attesa di un anno dalla sua messa in onda originale. Lo spin-off della popolare serie creata da Ryan Murphy, che ha conquistato il pubblico con la sua adrenalina e storie avvincenti, si appresta a chiudere il sipario su una delle squadre di soccorso più amate della televisione. Gli episodi, che inizieranno a essere disponibili in Italia dal 28 novembre, offriranno un totale di dodici puntate, da gue settimanalmente.La trama dellaIn questa ultima avventura, la squadra 126 ritorna a entrare in azione sotto la guida del capitano Owen Strand e della capitana Tommy Vega. Lasi apre con eventi drammatici: un treno deraglia, portando con sé una serie di situazioni di crisi che coinvolgono non solo i soccorritori, ma anche la comunità.