News.robadadonne.it - La reazione di Gino Cecchettin alle parole della difesa di Turetta: “La memoria di Giulia umiliata”

Durante l’udienza del 26 novembre relativa al processo per l’omicidio di, il dibattito in aula ha suscitato reazioni di forte indignazione, soprattutto da parte dei familiarivittima. Il padregiovane,, ha commentato pubblicamente quanto accaduto tramite i propri canali social, manifestando il proprio dissenso rispetto alla linea difensiva adottata dagli avvocati dell’imputato, Filippo.L’uomo ha espresso il proprio punto di vista in un messaggio condiviso su Facebook e Instagram. “Ladi un imputato è un diritto inviolabile, ma credo sia importante mantenersi entro un limite che è dettato dal buon senso e dal rispetto umano”, ha scritto il padrevittima.ha sottolineato che oltrepassare tali limiti rischia di aumentare la sofferenza dei familiari e di provocare indignazione in chi assiste al processo.