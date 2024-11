Secoloditalia.it - La Germania chiude un’emittente russa sul territorio per “motivi di sicurezza nazionale”

Laha deciso dire la redazione dell’emittentePerviy Kanal a Berlino, in base agli “interessi della”. La notizia è arrivata dal corrispondente russo sultedesco, Ivan Blagoy, che in un documento di dieci pagine ha confermato di aver ricevuto l’ordine di allontanamento dallaassieme al suo collega Dmitry Volkov. Stando a quanto emerge dalle fonti disponibili, l’emittente “pone un rischio significativo e diretto all’ordine pubblico e allatedeschi e dell’Unione europea” per il fine di influenzare l’opinione pubblica e il processo decisionale.L’emittentepromuove l’idea di “un Occidente in declino”Le motivazioni che giustificano la chiusura della redazione, riguardano il tentativo dell’emittente di proporre l’idea di un “Occidente in declino”.