Israele, Netanyahu farà ricorso contro il mandato d'arresto della Cpi

Il primo ministro israeliano, Benjamin, avrebbe deciso di farei mandatiemessidi lui el’ex ministroDifesa Yoav Gallant da parteCorte Penale Internazionale (Cpi) per le accuse di criminil’umanità e crimini di guerra nel contesto del conflitto con Hamas a Gaza. Secondo Ynet,notificherà alla Corte la sua intenzione di ricorrere in appello.ha preso la decisione all’ultimo minuto, dato che il termine ultimo per ilscadeva oggi, mercoledì, a mezzanotte.