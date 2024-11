Inter-news.it - Inter, bella da vedere e difesa ritrovata! Ma resta un solo problema

La partita trae Red Bull Lipsia ha mostrato una squadra, quella nerazzurra, bellissima dain fase di palleggio e di creazione del gioco. Con tanto di. Maancora da risolvere unnon da pocoSQUADRA DI VERTICE – Seconda nel campionato di Serie A e momentaneamente in testa alla classifica del girone unico della UEFA Champions League. Nonostante qualche tifoso non sia (incredibilmente) convinto dall’inizio stagionale della squadra, l’sta dimostrando tutto il suo grande valore e la sua crescita, specialmente a livellonazionale. La vittoria contro il Red Bull Lipsia nella quinta giornata della fase campionato della competizione ha mostrato tutta la capacità in palleggio e la bellezza del modo di giocare degli uomini di Simone Inzaghi. Così come unaattenta, organizzata e impermeabile: sono cinque su cinque, infatti, le partite di Champions League in cui i campioni d’Italia non hanno concesso gol agli avversari.