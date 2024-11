Bergamonews.it - In Bergamasca cresce ancora la raccolta differenziata: superato il tetto dell’80%

Bergamo.lain provincia di Bergamo e supera il.L’Osservatorio Rifiuti-Settore Ambiente della Provincia raccoglie ed elabora ogni anno i dati sulla produzione di rifiuti urbani e sull’andamento delle raccolte differenziate. I dati diffusi nel report 2023 evidenziano l’incremento (0,68%) del quantitativo totale di rifiuti urbani prodotti (512.987 tonnellate) rispetto al 2022 (509.505 tonnellate) e che la produzione pro-capite 2023 è stata pari a 462 kg/abitante per anno, in leggero aumento rispetto al dato 2022 (461 kg/abitante per anno).La quota di rifiuti indifferenziati (100.246 t) è diminuita (-4,41%) rispetto al 2022 (104.872 t) e la percentuale disi attesta intorno al 80,46%, appunto. Un dato in crescita rispetto al 2022 (79,42%) e che continua are ormai dal 2005.