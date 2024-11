Formiche.net - Il successo del Falco Xplorer e il futuro dell’aviazione senza equipaggio in Europa

Il recente traguardo raggiunto dal sistema a pilotaggio remotodi Leonardo rappresenta una svolta fondamentale in panorama in continua evoluzione come quelloeuropea. All’aeroporto di Trapani Birgi, il dimostratore Eudaas (European detect and avoid system) ha completato coni suoi test finali, dimostrando come l’innovazione tecnologica possa rivoluzionare la gestione del traffico aereo e l’integrazione dei droni nello spazio aereo europeo. Questo risultato non è solo un traguardo tecnico, ma un passo strategico verso un’più sicura, interconnessa e tecnologicamente avanzata.Al centro del progetto Eudaas c’è il sistema “Detect and avoid” (Daa), sviluppato con il contributo di Leonardo e di altri partner europei sotto la guida di Saab. Grazie a sensori avanzati e algoritmi intelligenti, il Daa consente ai velivolidi operare nello spazio aereo non segregato, garantendo la sicurezza sia del traffico aereo cooperativo che di quello non cooperativo.