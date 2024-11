Highlights e gol Bayern-Psg 1-0 Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Glie i gol con ildelle immagini salienti di-Psg 1-0, match valido per la quinta giornata della. All’Allianz Arena i bavaresi hanno la meglio con una vittoria di misura molto pesante, mentre si complica sempre più la situazione dei francesi che al momento sono fuori addirittura dalle prime 24. Decisivo Kim, che con il suo gol regala altre punti molto importanti. Il Psg recrimina anche per l’espulsione di Dembele, che obbliga i suoi a giocare in 10 per oltre mezz’ora.e gol-Psg 1-0,e gol-Psg 1-0,) SportFace.