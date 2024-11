Biccy.it - Grande Fratello verso la chiusura anticipata: nuova riunione di emergenza in Mediaset

La 18esima edizione delè stata rigettata dal pubblico di Canale 5 e gli ascolti di ieri sera (addirittura inferiori a quelli dello scorso sabato) avrebbero mandato nel panico i verticiche avrebbero addirittura paventato l’ipotesi di una.Come avvenuto dopo la scorsa puntata, anche oggi – come riporta il portale TvItaliana – sarebbe stata richiesta una “d’dopo i disastrosi ascolti tv registrati ieri da“. Secondo quanto riportato “nonostante la stima riferiscono che Pier Silvio Berlusconi non sia più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini“. Richiestad’a #dopo i disastrosi #AscoltiTv registrati ieri da #.Nonostante la stima, riferiscono che Pier Silvio Berlusconi sia non più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini.