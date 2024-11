Isaechia.it - Grande Fratello, un altro clamoroso tonfo per Alfonso Signorini: ecco gli ascolti della quindicesima puntata

Leggi su Isaechia.it

È andata in onda ieri sera lanuova edizione del, il reality show condotto da, con la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, indiscussa protagonistapassata edizione, nelle vesti di opinioniste. In postazione social Rebecca Staffelli, conduttrice del Gf Daily su La5.Nonostante il conduttore anche quest’anno abbia attinto a uno dei triangoli di Temptation Island, arruolando nella Casa Federica Petagna,D’Apice e Stefano Tediosi, protagonisti del reality delle tentazioni, ilfatica a ingranare. La decisione di spostare il secondo appuntamento settimanale al sabato sera per contrastare la corazzata di Ballando con le Stelle non ha portato i suoi frutti. Solo 1.803.000 persone infatti sabato 23 novembre avevano puntato il telecomando su Canale 5.