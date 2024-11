News.robadadonne.it - Giulia Cecchettin, nel diario la lista dei “15 motivi” per lasciare Filippo Turetta

Mentre il 25 novembre scorsosi è presentato in aula per la terza udienza del processo a suo carico – nella stessa giornata, quella per l’eliminazione della violenza sulle donne, a un altro femminicida, Alessandro Impagnatiello, è stato dato l’ergastolo, la stessa pena che rischia– emerge una pagina deldiin cui sono elencati 15che l’hanno portata a interrompere la relazione con l’ex fidanzato, che le ha poi tolto la vita nel novembre del 2023.Abbiamo litigato per il fatto che non lo avessi fatto venire al compleanno della Elena (sua sorella, ndr.).Ha sostenuto più volte fosse mio dovere aiutarlo a studiare.Si lamentava quando mettevo meno cuori del solito.Necessitava di messaggi molte volte al giorno.Ha idee strane riguardo al farsi giustizia da soli per i tradimenti, alla tortura, robe così.