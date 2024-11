Lanazione.it - Firenze celebra la creatività femminile con Bazar Natale WIC

Firenze, 25 novembre 2024 - Firenze si prepara a celebrare il talento, la creatività e l'imprenditorialità femminile con la terza edizione del Bazar Natale WIC, in programma il 7 e l'8 dicembre 2024. Un appuntamento che, come ogni anno, mette in luce le straordinarie capacità delle donne del territorio, trasformando un semplice mercatino natalizio in un evento ricco di significato. Organizzato dal gruppo Woman in Charge, nato dall'intuizione e dalla passione di Carla Castro, il Bazar è una vera e propria vetrina dedicata alle artigiane, alle creative e alle imprenditrici fiorentine. Con oltre 35.000 donne che seguono il gruppo nella provincia di Firenze, Woman in Charge è molto più di una comunità: è uno spazio di connessione, supporto e visibilità, che quest'anno prende vita al Net Records Loft di via Guglielmo Massaia, nel cuore della zona Rifredi.