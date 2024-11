Finissage della mostra e Presentazione del libro “Naufragi – Approdi”

Leggi su Funweek.it

L’esposizioneideata dai Laboratori d’ArteComunità di Sant’Egidio in collaborazione con l’artista César Meneghetti, è un’esposizione scaturita dalle riflessioni che gruppi di artisti con disabilità hanno elaborato e condiviso con Meneghetti sui viaggi dei migranti e sulla tragedia dei tanti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l’Europa: nomi, storie, cifre.è dedicata alla memoria dei 3129 bambini e adulti, in fuga da guerre povertà ed emergenze climatiche, che hanno perso la vita nel 2023 nel Mediterraneo e lungo la rotta balcanica. L’incontro diretto con la realtà dei migranti e dei rifugiati vuole incoraggiare una visione attiva del mondo attraverso l’arte e sollecitare l’interesse e la conoscenza di temi di grande attualità come la diseguaglianza tra i popoli e la solidarietà.