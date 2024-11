Secoloditalia.it - Fidanza: “Grande successo di Giorgia Meloni. Per questo, a sinistra, stanno impazzendo”

Mentre laitaliana tenta di dipingere il voto sulla Commissione europea come una presunta “spaccatura nel centrodestra”, Carlo, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, respinge con fermezza le accuse e ribalta il tavolo. In questa intervista,fa il punto su un equilibrio europeo ormai profondamente mutato, sottolinea il ruolo strategico dell’Italia nella nuova Commissione e smonta le contraddizioni di unache, a Bruxelles come a Roma, si divide su tutto.Ursula von der Leyen ha ottenuto il via libera definitivo dal Parlamento europeo, ma con una maggioranza risicata.segna una svolta decisiva verso l’agenda delle destre?Oggi, per quanto latenti di esorcizzare questa realtà, è evidente uno spostamento a destra negli equilibri europei.