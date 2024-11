Oasport.it - F1, cordoli smussati e vie di fuga rinnovate a Lusail per mettere meno in crisi le gomme

Da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre il circuito diospiterà il Gran Premio del Qatar 2024, penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Già assegnato a Max Verstappen il titolo piloti, l’attenzione adesso è tutta rivolta verso il duello tra McLaren e Ferrari per il campionato costruttori con la Scuderia di Maranello che deve recuperare 24 punti al team di Woking.In Qatar si gareggia in notturna ma con temperature molto più alte rispetto a Las Vegas, su un tracciato che presenta tanti curvoni ad alta velocità e rischia disotto stress gli pneumatici. Proprio per questo motivo, Pirelli ha optato per la combinazione più dura di mescole a disposizione portando ala C1 (hard), la C2 (medium) e la C3 (soft).“Questa è la terza edizione del Gran Premio del Qatar, dopo quelle disputate nel 2021 e nel 2023.