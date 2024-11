Game-experience.it - EA Sports FC 25 sfida Call of Duty: Black Ops 6 nella nuova classifica UK

GfK ha condiviso i dati di vendita dei videogiochi della scorsa settimana nel Regno Unito, rivelando che EAFC 25 che è riuscito a tornaremente in cima alla, superandoofOps 6.Come leggiamo su NintendoLife, la scorsa settimana ha visto come novitàesclusivamente MySims Cozy Bundle, con STALKER 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024 che non sono riusciti a debuttarea causa della maggior parte delle vendite realizzate in digitale.Scopriamo qui di seguito la top 10 dei giochi più venduti nel Regno Unito la scorsa settimana:EAFC 25ofOps 6Hogwarts LegacySuper Mario Party JamboreeMario Kart 8 DeluxeNintendo SwitchSuper Mario Bros. WonderMySims Cozy BundleAstro BotAnimal Crossing: New HorizonsCome abbiamo accennato poco sopra, latop 10 inglese è sprovvista di importanti novità, con alcuni titoli recenti come Farming Simulator 25, Dragon Quest III HD-2D e LEGO Horizon Adventures scomparsi dalla, con questi ultimi due titoli posizionati rispettivamente alla quattordicesima e tredicesima posizione.