Gaeta.it - Divieto di trasferta per i tifosi laziali in Olanda: il sindaco di Roma contatta Amsterdam

Facebook WhatsAppTwitter In vista della partita di Europa League tra Lazio e Ajax, prevista per il 12 dicembre, la notizia deldiper iha suscitato una serie di reazioni tra le istituzioni italiane. Ildi, Roberto Gualtieri, ha preso contatto con la sua omologa di, Femke Halsema, per discutere la questione. Questosi è reso necessario a causa delle violenze avvenute in passato, ma ha sollevato preoccupazioni su una possibile generalizzazione nei confronti dei sostenitori della squadra italiana. Il colloquio tra i sindaci: pareri e rassicurazioniLa comunicazione tra Gualtieri e Halsema ha avuto come obiettivo principale quello di chiarire la situazione riguardante i. È emerso che ildiha voluto rassicurare la collega olandese sulla buona condotta della maggior parte dei sostenitori della Lazio, sottolineando che solo una piccola parte di essi potrebbe essere legata a comportamenti violenti o razzisti.